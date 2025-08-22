< sekcia Regióny
POŽIAR v Žiline: Dvaja ľudia sa intoxikovali splodinami horenia
Požiar vznikol na druhom poschodí bytového domu a podarilo sa ho lokalizovať.
Autor TASR
Žilina 22. augusta (TASR) - Žilinskí hasiči v piatok popoludní zasahujú pri požiari bytu na Kubínskej ulici na sídlisku Vlčince v Žiline. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, dve osoby sa intoxikovali splodinami horenia.
Požiar bol hasičom ohlásený o 12.41 h. „Na mieste zasahuje 14 hasičov z hasičskej stanice v Žiline a zo Záchrannej brigády HaZZ so šiestimi kusmi techniky. Zasahuje aj sanitný automobil hasičskej záchrannej služby a záchranná zdravotná služba,“ priblížilo krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že požiar vznikol na druhom poschodí bytového domu a podarilo sa ho lokalizovať.
