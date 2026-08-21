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HORÍ LES: Vo Švedlári komplikuje situáciu hasičom ťažko dostupný terén
Požiar bol ohlásený vo štvrtok (20. 8.) o 15.28 h. Zásah hasičom komplikuje členitý a ťažko dostupný terén, stav prístupových ciest, ako aj šírenie ohňa koreňovým systémom.
Autor TASR
Švedlár 21. augusta (TASR) - V obci Švedlár v okrese Gelnica pokračuje zásah pri požiari lesného porastu, ktorý vypukol vo štvrtok (20. 8.) popoludní. Oheň zasiahol lesy na ploche približne 2,5 hektára. Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, požiar sa podarilo lokalizovať a ďalej sa nešíri, na mieste však naďalej dohášajú skryté ohniská.
Požiar bol ohlásený vo štvrtok (20. 8.) o 15.28 h. Zásah hasičom komplikuje členitý a ťažko dostupný terén, stav prístupových ciest, ako aj šírenie ohňa koreňovým systémom. Pri zásahu využili aj dron s termovíziou, pomocou ktorého kontrolovali zasiahnutú plochu a smer šírenia požiaru. Haseniu pomohla aj približne desaťminútová búrka, ktorá sa nad lokalitou prehnala počas noci.
Zásah na mieste naďalej pokračuje. „Výška spôsobenej škody, ako aj príčina vzniku požiaru sú v štádiu zisťovania,“ doplnil hovorca. Na mieste zasahujú profesionálni i dobrovoľní hasiči z okolitých obcí. Nasadených je približne 11 kusov hasičskej techniky.
Požiar bol ohlásený vo štvrtok (20. 8.) o 15.28 h. Zásah hasičom komplikuje členitý a ťažko dostupný terén, stav prístupových ciest, ako aj šírenie ohňa koreňovým systémom. Pri zásahu využili aj dron s termovíziou, pomocou ktorého kontrolovali zasiahnutú plochu a smer šírenia požiaru. Haseniu pomohla aj približne desaťminútová búrka, ktorá sa nad lokalitou prehnala počas noci.
Zásah na mieste naďalej pokračuje. „Výška spôsobenej škody, ako aj príčina vzniku požiaru sú v štádiu zisťovania,“ doplnil hovorca. Na mieste zasahujú profesionálni i dobrovoľní hasiči z okolitých obcí. Nasadených je približne 11 kusov hasičskej techniky.