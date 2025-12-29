< sekcia Regióny
Požiar vo Vištuku: Vznikla škoda vo výške 550 000 eur
Požiar haly farmy v obci Vištuk v okrese Pezinok nahlásili v nedeľu krátko pred 16.30 h.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Požiar hospodárskej budovy vo Vištuku v okrese Pezinok, ktorý vypukol v nedeľu (28. 12.) popoludní, sa hasičom podarilo zlikvidovať v pondelok v skorých ranných hodinách. Udalosť spôsobila majiteľovi materiálnu škodu v predbežnej výške 550.000 eur. K zraneniam nedošlo. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch, pričom vykonávali hasebné práce za súčasného rozoberania konštrukcie objektu. Súbežne prebiehala záchrana zvierat, ktoré sa v objekte nachádzali. Po celý čas zásahu bol vykonávaný monitoring miesta udalosti pomocou dronu s termokamerou,“ ozrejmili hasiči. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
Požiar haly farmy v obci Vištuk v okrese Pezinok nahlásili v nedeľu krátko pred 16.30 h. Podľa polície sa malo v objekte nachádzať niekoľko stoviek kusov ošípaných i novonarodených prasiatok.
