Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. júl 2026Meniny má Krištof
< sekcia Regióny

Požiar vo vojenskom obvode na Záhorí: Horí dopadová plocha

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zásah na mieste potvrdili pre TASR bez bližších informácií aj hasiči.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Malacky 28. júla (TASR) - Vo vojenskom obvode v okrese Malacky horí dopadová plocha. Na situáciu a stúpajúci dym upozornili na sociálnej sieti obec Rohožník i prednosta Okresného úradu Malacky Róbert Peťko.

„Požiar je v súčasnosti pod kontrolou a príslušné zložky situáciu monitorujú,“ uviedla obec Rohožník. „Z dôvodu možného zadymenia ovzdušia vás však žiadame, aby ste v najbližších hodinách mali zatvorené okná a podľa možností obmedzili vetranie,“ dodala samospráva.

Zásah na mieste potvrdili pre TASR bez bližších informácií aj hasiči.

.

Neprehliadnite

Parastrelkyňa Vadovičová získala zlato na podujatí Svetového pohára

OBRAZOM: Pred 50 rokmi havarovalo lietadlo na Zlatých Pieskoch

POSKYTOVANIE PRVEJ POMOCI MOTORKÁROM: Červený kríž radí, ako na to

Pellegrini rokoval so Si Ťin-pchingom, pozval ho na návštevu Slovenska