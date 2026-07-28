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Požiar vo vojenskom obvode na Záhorí: Horí dopadová plocha
Zásah na mieste potvrdili pre TASR bez bližších informácií aj hasiči.
Autor TASR
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Bratislava/Malacky 28. júla (TASR) - Vo vojenskom obvode v okrese Malacky horí dopadová plocha. Na situáciu a stúpajúci dym upozornili na sociálnej sieti obec Rohožník i prednosta Okresného úradu Malacky Róbert Peťko.
„Požiar je v súčasnosti pod kontrolou a príslušné zložky situáciu monitorujú,“ uviedla obec Rohožník. „Z dôvodu možného zadymenia ovzdušia vás však žiadame, aby ste v najbližších hodinách mali zatvorené okná a podľa možností obmedzili vetranie,“ dodala samospráva.
Zásah na mieste potvrdili pre TASR bez bližších informácií aj hasiči.
„Požiar je v súčasnosti pod kontrolou a príslušné zložky situáciu monitorujú,“ uviedla obec Rohožník. „Z dôvodu možného zadymenia ovzdušia vás však žiadame, aby ste v najbližších hodinách mali zatvorené okná a podľa možností obmedzili vetranie,“ dodala samospráva.
Zásah na mieste potvrdili pre TASR bez bližších informácií aj hasiči.