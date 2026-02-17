< sekcia Regióny
POŽIAR VO ZVOLENE: Plamene zasiahli výrobnú halu
Požiar momentálne hasí 20 hasičov s 12 kusmi techniky.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zvolen 17. februára (TASR) - Vo Zvolene na Lieskovskej ceste horí výrobná hala. Na mieste zasahujú hasiči, ktorým sa požiar podarilo v utorok večer lokalizovať. Pre TASR to potvrdili z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Banskej Bystrici.
Požiar momentálne hasí 20 hasičov s 12 kusmi techniky.
Štefan Mokrý z KR HaZZ v Banskej Bystrici uviedol, že požiar v utorok večer lokalizovali. V čase jeho vzniku sa v hale podľa majiteľov ľudia nenachádzali. Neevidujú ani zranenia. Okrem profesionálnych hasičov sú na mieste aj dobrovoľní hasiči.
Požiar momentálne hasí 20 hasičov s 12 kusmi techniky.
Štefan Mokrý z KR HaZZ v Banskej Bystrici uviedol, že požiar v utorok večer lokalizovali. V čase jeho vzniku sa v hale podľa majiteľov ľudia nenachádzali. Neevidujú ani zranenia. Okrem profesionálnych hasičov sú na mieste aj dobrovoľní hasiči.