POŽIAR VO ZVOLENE: Plamene zasiahli výrobnú halu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Požiar momentálne hasí 20 hasičov s 12 kusmi techniky.

Autor TASR
Zvolen 17. februára (TASR) - Vo Zvolene na Lieskovskej ceste horí výrobná hala. Na mieste zasahujú hasiči, ktorým sa požiar podarilo v utorok večer lokalizovať. Pre TASR to potvrdili z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Banskej Bystrici.

Požiar momentálne hasí 20 hasičov s 12 kusmi techniky.

Štefan Mokrý z KR HaZZ v Banskej Bystrici uviedol, že požiar v utorok večer lokalizovali. V čase jeho vzniku sa v hale podľa majiteľov ľudia nenachádzali. Neevidujú ani zranenia. Okrem profesionálnych hasičov sú na mieste aj dobrovoľní hasiči.
