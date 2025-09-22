< sekcia Regióny
POŽIAR VÝROBNEJ HALY: Hasiči zasahujú v Malackách
Udalosť nahlásili v pondelok krátko pred 14.30 h.
Autor TASR
Bratislava/Malacky 22. septembra (TASR) - Hasiči momentálne zasahujú pri požiari sila a dopravníkových pásov jednej z výrobných hál na Priemyselnej ulici v Malackách. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Zasahujúci hasiči využívajú aj výškovú techniku, na lokalizáciu požiaru je nasadených dokopy päť prúdov vody,“ približuje HaZZ s tým, že príčina vzniku požiaru ani výška výška materiálnej škody zatiaľ nie je známa.
Na mieste zasahujú hasiči z Malaciek a Bratislavy, ako aj dobrovoľné hasičské zbory obcí Zohor, Lozorno, Studienka, Malacky a Veľké Leváre.
