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POŽIAR ZÁMKU: V Hlohovci horel jeden zo salónikov
Po lokalizácii požiaru zabezpečovali ochladzovanie zasiahnutých priestorov, ich odvetrávanie a kontrolu pomocou termovíznej kamery, ktorou vyhľadávali prípadné skryté ohniská.
Autor TASR
Hlohovec 24. novembra (TASR) - V noci na utorok zasiahol požiar jeden zo salónikov na prízemí zámku v Hlohovci. Pri požiari sa nikto nezranil. Predbežnú priamu materiálnu škodu vyčíslili na 15.000 eur. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Na miesto udalosti boli vyslaní hasiči z Hasičskej stanice v Hlohovci, ktorí po vykonaní prieskumu začali s likvidáciou požiaru pomocou jedného útočného prúdu. Z dôvodu silného zadymenia zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch,“ priblížili hasiči.
Po lokalizácii požiaru zabezpečovali ochladzovanie zasiahnutých priestorov, ich odvetrávanie a kontrolu pomocou termovíznej kamery, ktorou vyhľadávali prípadné skryté ohniská. „Príčina vzniku požiaru je predmetom zisťovania,“ dodali.
„Na miesto udalosti boli vyslaní hasiči z Hasičskej stanice v Hlohovci, ktorí po vykonaní prieskumu začali s likvidáciou požiaru pomocou jedného útočného prúdu. Z dôvodu silného zadymenia zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch,“ priblížili hasiči.
Po lokalizácii požiaru zabezpečovali ochladzovanie zasiahnutých priestorov, ich odvetrávanie a kontrolu pomocou termovíznej kamery, ktorou vyhľadávali prípadné skryté ohniská. „Príčina vzniku požiaru je predmetom zisťovania,“ dodali.