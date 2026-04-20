Pondelok 20. apríl 2026
OBROVSKÝ POŽIAR: Zasiahol autobus s cestujúcimi na Dargovskom kopci

Snímka z požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Košický Klečenov 20. apríla (TASR) - K požiaru autobusu plnom cestujúcich došlo v sobotu (18. 4.) v noci na Dargovskom kopci. Na mieste zasahovali krátko pred 2.30 h hasiči z Bidoviec v okrese Košice-okolie, pri udalosti nedošlo k žiadnym zraneniam. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

„Po príchode na miesto bol autobus už celý v plameňoch, pričom všetci cestujúci sa nachádzali mimo vozidla,“ dodali hasiči.

Na pomoc boli privolané aj posilové jednotky z Košíc - cisternové vozidlo a evakuačný autobus HaZZ. Pri likvidácii požiaru hasiči použili 13.000 litrov vody, štyri hasebné prúdy a penu.

„Cestujúci boli do príchodu náhradného autobusu umiestnení v evakuačnom autobuse hasičov. Príčinou požiaru bola prevádzkovo-technická porucha,“ uviedol HaZZ.


