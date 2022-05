Požiar zasiahol bývalý rekreačný areál Zlatník pri Košickej Belej

Košická Belá 29. mája (TASR) – Požiar vypukol v sobotu (28. 5.) večer v bývalom rekreačnom areáli Zlatník pri Košickej Belej v okrese Košice - okolie. Hasičom sa podarilo uhasiť oheň až v nedeľu v skorých ranných hodinách.



Polícia zaznamenala oznámenie o požiari na tiesňovej linke 158 krátko pred 22.00 h. "Na miesto boli ihneď vyslané hliadky Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ktoré požiar likvidovali, a príslušníci Policajného zboru, ktorí okolie horiaceho objektu zabezpečili a zamedzili vstup neoprávneným osobám do blízkosti objektu. Doposiaľ nebolo potvrdené, že sa v priestoroch objektu nachádzali osoby," informovala TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Obhliadka miesta v spolupráci so zisťovateľom príčin vzniku požiarov HaZZ a psovodom so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie akcelerátorov horenia sa začala krátko po 9.00 h.



Areál s niekdajším vyhľadávaným kúpaliskom sa nevyužíva a chátra už zhruba desať rokov.