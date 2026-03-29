Požiar zasiahol v Starej Ľubovni rodinné domy, k zraneniam nedošlo
Autor TASR
Stará Ľubovňa 29. marca (TASR) - Hasiči v nedeľu po polnoci zasahovali v Starej Ľubovni v časti Podsadek po prijatí oznámenia o požiari jednoduchých rodinných domov. „Pri požiari k zraneniu osôb ani príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) nedošlo,“ uviedol pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove. Podľa primátora Starej Ľubovne Ľuboša Tomka ostalo v rómskej osade približne 30 ľudí bez strechy nad hlavou.
Požiar mali hasiči hlásený krátko po 1.00 h, zasahovali príslušníci HaZZ zo staníc v Starej Ľubovni a Ľubotíne jedným vysokotlakým prúdom a tromi C prúdmi aj za použitia autonómnych dýchacích prístrojov. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ uviedlo operačné stredisko. Priama materiálna škoda je predbežne vyčíslená nad 2000 eur.
Primátor Starej Ľubovne na sociálnej sieti informoval o požiari rodinného domu v rómskej osade v Podsadku. „Približne 30 ľudí ostalo bez strechy nad hlavou. Situáciu riešime bezodkladne a zabezpečíme potrebnú pomoc,“ napísal Tomko. Potvrdil, že nedošlo k obetiam ani zraneniam.
Pri likvidácii požiaru zasahovali aj dobrovoľní hasiči z Podolínca a Novej Ľubovne, pomáhali aj policajti a členovia Miestnej občianskej a preventívnej služby (MOPS).
