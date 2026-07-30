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Požiar zničil drevenú chatku v záhradkárskej oblasti v Hlohovci
Hasiči po príchode na miesto zistili, že drevená chatka je už v plne rozvinutom štádiu horenia.
Autor TASR
Koplotovce 30. júla (TASR) - Požiar drevenej chatky, ktorý sa stal v stredu (29. 7.) krátko pred 11.00 h v oblasti Kostolné hory v Hlohovci, zničil stavbu. Hasičom sa podarilo zabrániť jeho rozšíreniu na susednú murovanú chatu. Predbežnú výšku priamej materiálnej škody vyčíslili na 2000 eur. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave na sociálnej sieti.
Hasiči po príchode na miesto zistili, že drevená chatka je už v plne rozvinutom štádiu horenia. Stavba sa nachádzala v ťažko prístupnom svahovitom teréne asi 40 metrov od nespevnenej komunikácie.
Požiar ohrozoval susednú murovanú chatu, na ktorej sa vplyvom sálavého tepla začal rozhorievať štítový múr aj zábradlie terasy. Na likvidáciu požiaru nasadili dva útočné prúdy. Drevenú chatku požiar úplne zničil, vďaka rýchlemu zásahu sa však oheň nerozšíril na susednú stavbu.
Po uhasení požiaru rozoberali a ochladzovali tlejúce konštrukcie, ako i priľahlý trávnatý a krovinatý porast. Na mieste zasahovali hasiči z Hlohovca a Piešťan, pomáhali aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Leopoldov. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania.
Hasiči po príchode na miesto zistili, že drevená chatka je už v plne rozvinutom štádiu horenia. Stavba sa nachádzala v ťažko prístupnom svahovitom teréne asi 40 metrov od nespevnenej komunikácie.
Požiar ohrozoval susednú murovanú chatu, na ktorej sa vplyvom sálavého tepla začal rozhorievať štítový múr aj zábradlie terasy. Na likvidáciu požiaru nasadili dva útočné prúdy. Drevenú chatku požiar úplne zničil, vďaka rýchlemu zásahu sa však oheň nerozšíril na susednú stavbu.
Po uhasení požiaru rozoberali a ochladzovali tlejúce konštrukcie, ako i priľahlý trávnatý a krovinatý porast. Na mieste zasahovali hasiči z Hlohovca a Piešťan, pomáhali aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Leopoldov. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania.