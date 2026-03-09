< sekcia Regióny
Požiar zničil v Komárne vozidlo BMW, škoda dosiahla takmer 200.000 eur
Auto stálo v areáli bývalej SAD na Bratislavskej ceste v Komárne.
Autor TASR
Komárno 9. marca (TASR) - V nedeľu (8. 3.) krátko pred 21. hodinou zhorelo v Komárne osobné motorové vozidlo BMW XM. Plamene auto zničili za pár sekúnd, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Podľa doposiaľ zistených informácií mal byť požiar zavinený úmyselným konaním neznámeho páchateľa.
Auto stálo v areáli bývalej SAD na Bratislavskej ceste v Komárne. V čase príchodu hasičov bola požiarom zasiahnutá predná aj zadná časť vozidla. Požiar lokalizovali a zlikvidovali jedným vysokotlakovým prúdom, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.
Na miesto činu smerujú aj experti z Kriminalisticko-expertízneho ústavu z Bratislavy. Majiteľovi osobného motorového vozidla vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 194.000 eur. Vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci pre zločin poškodzovanie cudzej veci.
