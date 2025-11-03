< sekcia Regióny
POŽIARE NA CINTORÍNOCH: Trenčianski hasiči ich likvidovali päť
Hasiči likvidovali napríklad požiar dekorácií pri pomníku na mestskom cintoríne na sídlisku Juh v Trenčíne.
Autor TASR
Trenčín 3. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) počas uplynulého víkendu a pondelka likvidovali päť požiarov, ku ktorým došlo na cintorínoch v Trenčianskom kraji. Zasahovali v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou i Prievidza. Informovalo o tom v pondelok Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne na sociálnej sieti.
Hasiči v sobotu (1. 11.) po 22.00 h likvidovali požiar dekorácií pri pomníku na mestskom cintoríne na sídlisku Juh v Trenčíne, v ten istý deň pred polnocou zasahovali pri požiari kahancov pri kríži na cintoríne v Nitrianskom Pravne v okrese Prievidza.
V nedeľu (2. 11.) po 18.00 h hasiči zasahovali pri požiari kahancov na cintoríne v Bánovciach nad Bebravou, v ten istý deň pred polnocou príslušníkov HaZZ vyslali aj k požiaru kahancov pri kríži na cintoríne v Sebedraží v okrese Prievidza. Požiar kahancov na cintoríne v Bánovciach nad Bebravou likvidovali príslušníci HaZZ aj v pondelok po 6.00 h.
