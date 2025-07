Požiarna zbrojnica v Koválove bude mať prístavbu za vyše 85.000 eur

Koválov 9. júla (TASR) - Požiarna zbrojnica v obci Koválov v okrese Senica bude mať novú prístavbu za viac ako 85.000 eur s DPH. Prístavba rieši rozšírenie areálu o garážový priestor. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



V prístavbe sa bude nachádzať miestnosť pre drobnú mechanizáciu obce a garáž pre hasičské vozidlo. V jestvujúcej obvodovej stene bude vybúraný dverný otvor, čím vznikne prechod na prízemí do novovybudovanej prístavby. Prechod je navrhovaný v priestore okna.



Obvodové steny budú murované z pórobetónových tvárnic a strecha bude z drevených trámov. Fasády sú navrhnuté ako kombinácia tenkovrstvovej silikónovej omietky a soklovej marmolitovej omietky. Súčasťou stavby je aj realizácia elektroinštalácie objektu. Celková cena projektu je 85.188,72 eura s DPH. Zhotoviteľom je spoločnosť K.L.T stav. Práce by mali trvať tri mesiace.