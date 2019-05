Požičať si bicykel v Prešove bude možné aj za dobrý skutok

Bikesharing, v preklade zdieľané bicykle je služba, ktorá užívateľom sprostredkuje požičiavanie bicyklov.

Prešov 25. mája (TASR) – V Prešove v sobotu odštartoval unikátny projekt zdieľaných bicyklov, ide o pilotný projekt neziskovej organizácie Greencubator. Podľa Soni Hatokovej, ktorá je súčasťou iniciatívy, je na tomto projekte jedinečné to, že za vypožičanie bicykla sa bude dať zaplatiť aj netradične, dobrým skutkom.



„Užívatelia môžu teda formou dobrovoľnej pomoci združeniam, ktoré sú do projektu zapojené, získať kredit a pomáhať tak lokálnej komunite. Postupne máme ambície navýšiť počet stojísk a zároveň dopĺňať staré použité bicykle, ktoré budú môcť ľudia odovzdať, a ktoré sa po oprave zapoja do systému tejto ekologickej formy dopravy,“ ozrejmila Hatoková. Nové aj používané bicykle umelecky dizajnovala skupina Artcrime. Pre tento rok ich bude záujemcom k dispozícii 20 a vyzdvihnúť alebo zanechať ich môžu na šiestich stanovištiach v rámci mesta.



Bikesharing, v preklade zdieľané bicykle je služba, ktorá užívateľom sprostredkuje požičiavanie bicyklov. Je to alternatívny spôsob dopravy, ktorý redukuje dopravné zápchy, hluk a znečistenie ovzdušia. Hatoková dodala, že táto služba je založená na sieti požičovní alebo automatických staníc s bicyklami, ktoré si možno vypožičať na jednom stanovišti a na druhom ich vrátiť. Podľa nej je Prešov prvé mesto na Slovensku a zrejme aj v Európe, kde sa dajú bicykle požičiavať aj za dobrý skutok. Projekt slávnostne odštartoval v Prešove programom nielen pre dospelých, okrem aktivít týkajúcich sa ochrany životného prostredia ho spestrili aj farmárske trhy s potravinami od regionálnych pestovateľov.



„Koncept Greencubator sa snaží prostredníctvom vzdelávania v oblasti ekológie a environmentalistiky zmeniť svet okolo nás k lepšiemu. Základným cieľom je riešenie globálnych problémov na lokálnej úrovni a preto pravidelne organizujeme odborné prednášky pod názvom ReThink. Tie sa venujú najmä odpadom či kontrastom prírody a ľudskej márnivosti,“ doplnila Hatoková s tým, že zároveň podporuje lokálnych umelcov, poľnohospodárov, nadšencov, kreatívcov, združenia a všetkých, ktorí sa majú chuť niečo dozvedieť a urobiť niečo pre svoje okolie.



Na budúci rok majú v pláne zaradiť do projektu ďalších 20 bicyklov, ktoré aktivistom darovali obyvatelia a teraz čakajú na renováciu. Podľa Hatokovej pribudnú aj ďalšie stanice pre takéto bicykle.