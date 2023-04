POŽILA DEZINFEKCIU: Polícia začala pre incident v ZŠ trestné stíhanie

Banská Bystrica 27. apríla (TASR) – Polícia začala v súvislosti s incidentom v základnej škole (ZŠ) v Banskej Bystrici, pri ktorom 12-ročné dievča nevedomky požilo tekutý dezinfekčný prostriedok, trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.



"V súčasnosti je prípad v štádiu vyšetrovania. V tomto štádiu vyšetrovania viac informácií ešte nemôžeme zverejniť," dodala policajná hovorkyňa.



K incidentu v ZŠ Pieninská v Banskej Bystrici došlo v pondelok (24. 4.) po hodine telesnej výchovy, keď išli žiaci šiesteho ročníka späť do triedy na ďalšie vyučovanie. Jedno z dievčat sa napilo z vlastnej fľaše a obsah tekutiny vypľulo na dlážku. Dezinfekčný prostriedok vo fľaši mala zacítiť triedna učiteľka. Vedenie školy v súvislosti s incidentom odmieta, že by dievča bolo dlhodobo šikanované. O tom, odkiaľ dezinfekčný prostriedok pochádzal, škola nemá vedomosť.



Žiačku po udalosti previezli do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa nemocnice Jana Petríková, vyšetrenia nepreukázali poleptanie slizníc či poškodenie tráviaceho traktu. V stredu (26. 4.) pacientku prepustili do domácej starostlivosti.