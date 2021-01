Pozitivita pri testovaní dosiahla v Malackách 1,56 percenta

Malacky 27. januára (TASR) - Od stredy 20. januára, keď sa počet odberových miest v Malackách zvýšil na päť, vykonali v okresnom sídle 13.154 testov na nový koronavírus. Pozitívnych vzoriek bolo 206, pozitivita v Malackách dosiahla 1,56 percenta. Na sociálnej sieti to uviedla samospráva.



V stredu 20. januára pribudli k dovtedajším dvom odberovým miestam v malackom kaštieli a kasárňach na sídlisku Juh ďalšie tri v miestnych školách.



Na základe výsledkov skríningového testovania od 18. do 26. januára by mala vláda rozdeliť okresy Slovenska na tie, v ktorých je pandemická situácia lepšia a tie, ktoré majú horšie epidemiologické čísla. V tých, kde je nákaza rozšírenejšia, majú testovanie zopakovať. Podľa priebežných výsledkov by mali byť medzi nimi aj okres Malacky.



Od stredy je pri ceste do práce, ale aj do prírody podmienkou negatívny test. Oslobodené z tejto povinnosti sú len niektoré skupiny a prípady, napríklad seniori nad 65 rokov a mládež do 15 rokov, povolená bude aj cesta na pracovný pohovor, limitovanú výnimku pri pobyte vonku majú i mamičky s malými deťmi.