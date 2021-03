Pozitivita v Kremnici od začiatku marca klesla na 1,06 percenta

Kremnica 22. marca (TASR) – Miera pozitívnych výsledkov antigénových testov z odberových miest v meste Kremnica v okrese Žiar nad Hronom za posledné týždne klesá, aktuálne dosiahla 1,06 percenta. Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.



Od 15. do 21. marca bolo na odberových miestach v Kremnici vykonaných 2818 antigénových testov, pozitívny výsledok ukázalo 30 z nich, čo predstavuje pozitivitu na úrovni 1,06 percenta. V období od 8. do 14. marca predstavoval podiel pozitívnych testov 1,34 percenta a v prvý marcový týždeň dosiahol 2,21 percenta.



Samospráva pripomína, že štatistiky zahŕňajú len testy vykonané v dvoch odberových miestach v Kremnici. Tie sú obyvateľom k dispozícii v mestskej telocvični a v Mestskom kultúrnom stredisku každý deň od 8.00 do 17.00 h. Okres Žiar nad Hronom ostáva aj v aktuálne platnom COVID automate naďalej zaradený medzi takzvané čierne okresy s najvyšším rizikom šírenia ochorenia COVID-19.