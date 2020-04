Pozitívny test u zosnulej si vysvetliť nevedia, CSS prijíma opatrenia

Batizovce 18. apríla (TASR) – Pozitívny výsledok testu u klientky Centra sociálnych služieb (CSS) Domov pod Tatrami v obci Batizovce v okrese Poprad, ktorej úmrtie rozšírilo štatistiku obetí v súvislosti s ochorením COVID-19, si riaditeľka zariadenia Katarína Bolisegová nevie vysvetliť. "Keď je prvý test negatívny a druhý následne pozitívny, tak potom neviem, kde sa stala chyba," uviedla v sobotu počas brífingu zvolaného predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským.



"Naši klienti nemajú tieto príznaky, teploty sa merajú pravidelne od konca februára, my sme s tým začali skôr. To isté teploty zamestnancom, keď prídu do práce a tieto problémy sme nemali za toto obdobie žiadne," pokračovala.



Vysvetlila, že zosnulú klientku v pondelok 13. apríla po zvýšených teplotách nameraných v nedeľu a pondelok hospitalizovali v popradskej nemocnici. "Bola prijatá na oddelenie COVID a bol jej vykonaný test. Výsledky nám boli oznámené v stredu pred obedom s výsledkom negatívny," doplnila Bolisegová s tým, že nemocničný personál následne CSS oznámil, že ich klientku budú testovať opakovane. Vzorky odobrali vo štvrtok dopoludnia, pozitívny výsledok sa v zariadení, v ktorom je aktuálne 115 klientov, dozvedeli v piatok popoludní. Klientka však medzičasom, vo štvrtok popoludní, zomrela.



Nakazenie klientky novým koronavírusom v CSS považuje riaditeľka zariadenia za nepravdepodobné. Ako vysvetlila, z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení začiatkom roka zrušila vo februári svojim klientom všetky plánované odborné vyšetrenia. Prísne bezpečnostno-hygienické opatrenia vykonávajú v Domove pod Tatrami už mesiac a pol, rovnaké obdobie tiež zamestnanci používajú osobné ochranné pracovné prostriedky.



Reakciou na vzniknutú situáciu je dobrovoľná karanténa. "Dnešným dňom uzatváram zariadenie s tým, že v zariadení zostane krízový tím pracovníkov, ktorý sme si pripravili a budeme sa o nich (klientov, pozn. TASR) starať v priebehu 14 dní," priblížila Bolisegová s tým, že predpokladaný počet pracovníkov, ktorí nebudú zo zariadenia počas tohto obdobia vychádzať, je 20 až 25. Predseda PSK Majerský v tejto súvislosti oznámil, že v CSS sa v najbližších dňoch uskutoční plošné testovanie. O dodržiavaní prísnych opatrení súvisiacich s hygienou a bezpečnosťou klientov i zamestnancov v CSS Dom pod Tatrami však nepochybuje.