V Senici je po štyroch dňoch testovania 1,26 percenta pozitívnych

Senica 25. januára (TASR) - Počas nedele (24. 1.) sa prišlo otestovať v meste Senica 2645 ľudí, z toho 32 malo pozitívny výsledok antigénového testu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



V priebehu všetkých štyroch dní plošného testovania v Senici odberné miesta vybavili 7871 občanov, z nich 99 odišlo s pozitívnym výsledkom testu. To predstavuje pozitivitu 1,26 percenta. "Nejde o finálny údaj. K vyššie uvedeným číslam sa budú pripočítavať aj všetky výsledky antigénových a PCR testov vykonaných počas celého obdobia ohláseného celoplošného skríningu, teda od 18. do 26. januára," informovala Moravcová.



V prípade Senice pôjde o údaje otestovaných z mobilného odberného miesta v Dennom centre na Hviezdoslavovej ulici. "Doteraz ide o 1713 ľudí, z toho 52 pozitívnych. Keďže sa hodnotí celý okres, pribudnú aj údaje obcí a prirátať by sa mali aj počty a výsledky PCR testov občanov z okresu," doplnila hovorkyňa mesta.



Možnosť objednať sa na presný termín, odberné miesto a čas využilo prostredníctvom rezervačného systému mesta celkom 5577 ľudí. "Ten sa v praxi osvedčil, testovanie išlo aj vďaka nemu hladko a ľudia tak nemuseli čakať v dlhých radoch. Jeden občan sa prišiel otestovať opakovane napriek pozitívnemu výsledku predchádzajúceho testu," uviedla hovorkyňa.