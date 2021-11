Pozitívnych prípadov ubúda, nemocnica však už nemá voľné lôžka

Stará Ľubovňa 16. novembra (TASR) – Počet pozitívnych na ochorenie COVID-19 v okrese Stará Ľubovňa už druhý týždeň po sebe klesá. Pre TASR to potvrdila regionálna hygienička Mária Mancalová s tým, že v uplynulom týždni zaznamenali 549 prípadov, čo je o 173 menej ako sledované obdobie predtým.



„Najviac pozitívnych, 198, evidujeme v meste Stará Ľubovňa, 30 prípadov bolo v Jakubanoch, o niečo menej v Novej Ľubovni, Podolínci, Plavnici a v Kamienke. Pri minulotýždňovom testovaní intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva SR otestovali v obci Kolačkov 77 osôb, z toho bolo 16 pozitívnych na ochorenie COVID-19 RT PCR vyšetrením. V obci Lomnička zo 66 testovaných malo 15 ľudí pozitívny výsledok,“ konkretizovala Mancalová.



Dodala, že na základe výsledkov epidemiologickej situácie sa nákaza aj naďalej šíri predovšetkým v rodinách a v zariadeniach pre deti a mládež. Regionálni hygienici ojedinele evidujú prípady importovaných nákaz či nákazy z pracovísk. „V okrese je prerušený výchovno-vzdelávací proces s prechodom na dištančné vzdelávanie v 31 triedach deviatich základných škôl a v dvoch triedach jednej strednej školy. V karanténe je tiež šesť tried z piatich materských škôl na území okresu,“ dodala Mancalová s tým, že ide o výraznejší pokles oproti predošlému týždňu, keď bolo zatvorených raz toľko tried na základných a stredných školách.



Na severnom Spiši zaznamenali aj zvýšený záujem o očkovanie. „Aktuálne evidujeme 35,9 percenta obyvateľov okresu Stará Ľubovňa, ktorí sú plne zaočkovaní. Momentálne ešte chýba 842 zaočkovaných osôb nad 50 rokov, aby sa región dostal z čiernej farby COVID automatu,“ upozornila regionálna hygienička.



Aj napriek zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii je stav v Ľubovnianskej nemocnici naďalej kritický. Lôžka na špeciálnom covidovom oddelení sú naplnené a pacientov s ochorením COVID-19 tak musia prevážať do iných nemocníc. Podobne je to však vo všetkých nemocniciach v celom Prešovskom kraji.