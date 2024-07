Poznáme výsledky urbanisticko-architektonickej súťaže na zónu Medziháj

Trnava 6. júla (TASR) - Mesto Trnava oznámilo výsledky urbanisticko-architektonickej súťaže na obytnú zónu Medziháj. Najlepšie návrhy vybrala odborná porota. Do súťaže bolo predložených 20 návrhov, z ktorých 19 splnilo podmienky verejného obstarávateľa. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



"Víťazný návrh by mal okrem vysokokvalitného mestského bývania ponúknuť aj nadštandardné verejné priestory, špičkové krajinárske a vodné prvky a doplnenie vybavenosti územia. Výrazný prínos očakávame nielen pre budúcich obyvateľov, ale aj pre súčasných obyvateľov susediacej obce," priblížil vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií na Mestskom úrade v Trnave Ondrej Horváth.



Víťazný návrh je od spoločnosti Cakov and partners. Na druhom mieste sa umiestnil návrh od winwin architects, tretiu pozíciu obsadil návrh od bistan architekti. Medziháj má podľa samosprávy potenciál ponúknuť bývanie, ktoré kombinuje mestské a vidiecke kvality. Ide o lokalitu, ktorá sa nachádza západne od centra Trnavy a hraničí s plánovanou výstavbou zóny rodinných domov na hranici katastra obce Ružindol. Jej rozloha je približne 3,5 hektára. Cieľom súťaže bolo vybrať najlepší architektonický návrh, ktorý bude neskôr rozpracovaný do architektonickej štúdie a komplexnej projektovej dokumentácie na výstavbu mestských bytových domov.