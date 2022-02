Poznať úroveň protilátok malo záujem 1145 nezaočkovaných Trenčanov

Trenčín 1. februára (TASR) – Záujem o zistenie stavu protilátok proti ochoreniu COVID-19 prejavilo 1145 nezaočkovaných Trenčanov. Dobrovoľné testovanie pre svojich obyvateľov pripravila trenčianska radnica v spolupráci s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied (SAV).



Ako TASR informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, do dobrovoľného bezplatného testovania sa od 20. do 27. januára zaregistrovalo 1314 obyvateľov nad 18 rokov s trvalým bydliskom v Trenčíne. Testovanie na úroveň protilátok bolo určené pre nezaočkovaných Trenčanov, ktorí na COVID-19 neochoreli a nezaočkovaných, ktorí ochoreli a od pozitívneho testu uplynulo viac ako 60 dní.



„V sobotu 29. februára si testy prevzalo 1145 ľudí. Odber kvapiek krvi z prsta si urobili doma a odovzdali ich mestu, ktoré ich následne doručí do Slovenskej akadémie vied,“ doplnila Ságová.



Mesto si objednalo 3300 testov za 70.000 eur. Primárnym cieľom testovania bolo spoznanie stavu imúnnosti voči ochoreniu COVID-19 u obyvateľov mesta Trenčín. Sekundárnym cieľom bolo identifikovať podiel obyvateľov mesta Trenčín, ktorí sú alebo nie sú imúnni voči ochoreniu a do istej miery ich aj motivovať, aby urobili niečo pre svoje zdravie.