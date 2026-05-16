NEPOZNÁTE HO? Kradol parfumy, teraz ho hľadá polícia
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Bratislavskí policajti pátrajú po páchateľovi krádeže parfumov z drogérie nákupného centra na Ivanskej ceste. Ku krádeži došlo ešte 29. apríla medzi 16.15 h a 16.17 h. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia, ktorá tam zverejnila aj video muža.
„Podľa doposiaľ zistených informácií z predajne odcudzil vystavený tovar tak, že si ho vložil do ruksaku a prešiel cez pokladničnú zónu bez platenia. Týmto konaním bola spôsobená škoda vo výške 1322 eur,“ uviedla polícia.
Občanov, ktorí majú o mužovi informácie, žiada, aby ich oznámili na tiesňovej linke polície 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
