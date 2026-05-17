POZNÁTE HO? Kradol v parkovacom dome, teraz ho hľadá polícia
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Policajti vyšetrujú krádež ruksaku, elektroniky a ďalších vecí v celkovej hodnote 2500 eur zo zaparkovaného auta v parkovacom dome na ulici Mlynské Nivy v Bratislave. K trestnému činu došlo v pondelok (11. 5.). Verejnosť žiadajú o pomoc. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Na sociálnej sieti zverejnila aj fotografie muža, ktorý by mohol pomôcť skutok objasniť. „V prípade, ak disponujete informáciami k jeho totožnosti, prípadne k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, oznámte nám ich na bezplatnom čísle polície 158,“ vyzvala s tým, že informácie môžu občania poskytnúť aj osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
