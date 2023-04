POZNÁTE HO? Pátrajú po mužovi, ktorý vykradol veterinárnu ambulanciu

Bratislava 17. apríla (TASR) - Polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý vykradol jednu z veterinárnych ambulancií v Starom Meste v Bratislave. Poškodením majetku a odcudzením hotovosti spôsobil muž celkovú škodu vo výške 520,65 eura. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave o tom informovalo na sociálnej sieti.



"Neznámy páchateľ mal poškodiť okno a následne vniknúť do vnútorných priestorov ambulancie, kde odcudzil z pokladničky finančnú hotovosť," priblížila polícia. V súvislosti s vyšetrovaním prečinu krádeže sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc.



Neznámym páchateľom je holohlavý, približne 45-ročný muž, športovej postavy, vysoký asi 195 centimetrov. Na tvári má prešedivené strnisko. "Akékoľvek poznatky, ktoré by viedli k zisteniu totožnosti osoby na fotografiách vás žiadame oznámiť na bezplatnom čísle polície 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení," vyzvala polícia.