POZNÁTE HO? Polícia vyšetruje krádež bicykla v Bratislave

Policajná snímka z kamier. Foto: Facebook: Polícia SR - Bratislavský kraj

Krádeže sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ.

Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje krádež bicykla v hodnote 3000 eur, ku ktorej došlo 4. marca ráno v jednej z administratívnych budov na Bottovej ulici v Bratislave. Krádeže sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Polícia vyzýva občanov, aby v prípade, že majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby im to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.


Neprehliadnite

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

KOMENTÁR J. HRABKA: Pán poslanec

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát