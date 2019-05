POZOR: Diaľnicu D1 aj tunel Branisko uzavrú

Obchádzková trasa bude obojsmerne realizovaná po ceste 1/18 od diaľničnej križovatky Beharovce po napojenie na diaľnicu D1 Široké.

Prešov 2. mája (TASR) – Od piatka (3. 5.) polnoci do 2.00 h a od stredy (8. 5.) od 6.00 h do 8.00 h úplne uzavrú úsek diaľnice D1 Beharovce – Široké vrátane tunela Branisko obojsmerne. Obchádzková trasa bude obojsmerne realizovaná po ceste 1/18 od diaľničnej križovatky Beharovce po diaľničnú križovatku Široké. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Rovnako od piatka (3. 5.) od 2.00 h do stredy (8. 5.) 6.00 h bude úplne uzavretý úsek diaľnice D1 Beharovce – Branisko/východ, vrátane tunela Branisko obojsmerne.



"Obchádzková trasa bude obojsmerne realizovaná po ceste 1/18 od diaľničnej križovatky Beharovce po napojenie na diaľnicu D1 Široké," uviedla Ligdayová.