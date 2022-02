POZOR: Dopravu v Bratislave komplikuje nehoda na D2

Bratislava 2. februára (TASR) - Na D2 v Bratislave za Mostom Lanfranconi smerom do Petržalky sa stala nehoda. Blokovaný je stredný pruh, je potrebné rátať s kolónami. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna RTVS.



"Ide o škodovú udalosť," spresnila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



Nehoda sa stala aj na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, zrazili sa tam dve autá. Vodiči aj tam musia rátať so zdržaním, upozorňuje Zelená vlna.