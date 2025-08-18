Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
POZOR: Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Počas tohto obdobia platia prísnejšie protipožiarne opatrenia.

Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v Bratislave platí od pondelňajšieho rána až do odvolania zákaz zakladania ohňa, vypaľovania porastov či fajčenia. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR vyhlásil čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vyplýva to z dokumentu, ktorý hasiči odoslali samosprávam i dotknutým inštitúciám.

„Zakázané je zakladať akýkoľvek oheň - aj na vyhradených ohniskách,“ pripomínajú Mestské lesy v Bratislave na sociálnej sieti.

Počas tohto obdobia platia prísnejšie protipožiarne opatrenia. Zakázané je zakladanie ohňa, vypaľovanie porastov, spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve či fajčenie na miestach so zvýšeným rizikom vzniku požiaru.
