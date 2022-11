POZOR: Most na Bojnickej ulici v Bratislave bude do 15.00 h uzavretý

Bratislava 6. novembra (TASR) - Most na Bojnickej ulici v Bratislave v nedeľu pre záťažovú skúšku uzavreli. Uzávera bude do 15.00 h. Upozornila na to Zelená vlna RTVS.



Obchádzka vedie cez ulice Bojnická - Pribylinská, Staviteľská a Stará Vajnorská. Bratislavskí policajti počas týždňa informovali, že obchádzka bude vyznačená.