Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. apríl 2026
< sekcia Regióny

POZOR: Most Váhovce v smere na Bratislavu čaká údržba

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Diaľničiari budú v tomto úseku opravovať na moste vozovku.

Autor TASR
Bratislava/Váhovce 10. apríla (TASR) - Ľavý jazdný pás mosta Váhovce na rýchlostnej ceste R1 v smere na Bratislavu čakajú v sobotu (11. 4.) údržbové práce. Doprava bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Informovali o tom z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Diaľničiari budú v tomto úseku opravovať na moste vozovku. „Rýchlosť bude obmedzená na 80 kilometrov za hodinu. Pomalý (pravý) jazdný pruh v smere na Bratislavu bude uzavretý. V smere na Nitru bude režim dopravy na R1 bez obmedzení,“ doplnili.
