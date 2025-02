POZOR NA D1: V smere do Bratislavy je prepadnutá časť vozovky

Bratislava 14. februára (TASR) - Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy pred zjazdom na Zlaté piesky je prepadnutá časť vozovky. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"V úseku sú neprejazdné dva jazdné pruhy, a to pravý a stredný. Ľavý jazdný pruh je prejazdný. Vodičov v tejto súvislosti upozorňujeme na tvorbu kolón," uviedla Šimková.



Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a ak je to možné, aby využili alternatívne trasy.







Vodiči sa pre prepadnutú vozovku na D1 zdržia v hodinovej kolóne



Vodiči stratia v piatok ráno v kolóne na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca hodinu. Na 13. kilometri je tam prepadnutá vozovka a prejazdný je len ľavý pruh. Na sociálnej sieti na to upozornila Zelená vlna STVR.



Kolónu hlási aj na starej Seneckej ceste za Bernolákovom smerom do Bratislavy. Zdržanie je tam 20 minút. Vodiči si 15 minút postoja aj na diaľnici D2 za Stupavou smerom do Bratislavy.



Dopravný servis hlási tiež nehodu na vjazde do bratislavských Vajnôr z Chorvátskeho Grobu. Vodiči sa zdržia desať minút.