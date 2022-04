POZOR: Na diaľnici D2 pri križovatke Jarovce čakajú vodičov obmedzenia

Bratislava 28. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D2 pri križovatke Jarovce v smere do Bratislavy od 4. mája od 22.00 h do 31. októbra do 6.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



"NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pruh ľavého jazdného pásu diaľnice D2 pri križovatke Jarovce v kilometri 75,00 až 71,00 v smere do Bratislavy z dôvodu prác súvisiacich s výstavbou protihlukovej bariéry," uviedla hovorkyňa.



Doprava bude vedená v zúžených jazdných pruhoch okolo pracoviska v nevyhnutnom rozsahu.