POZOR: Na dolnom Zemplíne treba zvýšiť opatrnosť na cestách

Michalovce 17. augusta (TASR) – V súvislosti s medzinárodným motozrazom na Zemplínskej šírave a Zemplínskym jarmokom v Michalovciach počas nadchádzajúcich dní upozorňuje polícia na dopravné obmedzenia i potrebu zvýšiť opatrnosť na cestách na dolnom Zemplíne. Účastníci cestnej premávky by mali začať byť ostražití vo štvrtok (18.8.), zvýšenú pozornosť je treba venovať presunom po okresnom meste. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Účastníci motozrazu sa začnú v rekreačnom stredisku Hôrka na Zemplínskej šírave sústreďovať od štvrtkového dopoludnia. Na pláne majú tri spanilé jazdy, počas ktorých je treba počítať s obmedzeniami. Vo štvrtok od 20.15 do 21.00 h sa bude kolóna motocyklov presúvať po ceste II/582 v smere od strediska do Michaloviec po uliciach Vinianska, Partizánska, Hollého, Lastomírska, Sobranecká cesta, Humenská cesta, Masarykova a Sládkovičova.



V piatok (19.8.) od 17.00 do 18.30 h povedie spanilá jazda takisto po ceste II/582 do okresného mesta, následne po uliciach Vinianska, Partizánska, Hollého, Okružná, Štefánikova, Námestie slobody a Námestie osloboditeľov.



V sobotu (20.8.) obídu motocyklisti Zemplínsku šíravu v čase od 15.00 do 16.30 h. Obmedzenia sa dotknú úsekov na cestách II/582 v smere od strediska Hôrka, II/582 v obciach Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, III/3743 v obci Hnojné, I/19 v Závadke, Lúčkach a Zalužiciach a v Michalovciach na ceste I/19 na uliciach Sobranecká cesta, Hollého, Partizánska, Vinianska cesta a späť na stredisko Hôrka.



Ivanová tiež pripomína, že v Michalovciach rekonštruujú križovatky na uliciach Hollého/Sládkovičova/Partizánska, most na ceste II/582 v úseku Vinianska cesta/Športová ulica ponad rieku Laborec, obmedzenie je aj na moste pred odbočkou na obec Trnava pri Laborci, kde je cesta zúžená do jedného jazdného pruhu. "Dbajte preto v týchto úsekoch na zvýšenú opatrnosť a sledujte dopravné značenie," pripomenula.



Dopravné obmedzenia v Michalovciach spôsobí i Zemplínsky jarmok, ktorý sa začne v piatok o 10.00 h. Dotknú sa ulíc Obchodná, Duklianska a čiastočne i Sládkovičovej. "Obchodná ulica bude úplne uzavretá od štvrtka od 12.00 h až do sobotňajšej (20.8.) 24.00 h. Obchádzková trasa povedie cez Dukliansku ulicu a čiastočne cez ulicu Andreja Sládkoviča," doplnila hovorkyňa.



Vodičov motocyklov i ostatných účastníkov cestnej premávky vyzýva Ivanová k zvýšenej ostražitosti na cestách a dodržiavaniu bezpečnostných predpisov. "V súvislosti s návštevou trhov upozorňujeme širokú verejnosť na zvýšenú opatrnosť a väčší pozor na svoje osobné veci, najmä mobilné telefóny, peňaženky či doklady," dodala.