POZOR na dopravné obmedzenia: Eviduje ich polícia v Prešovskom kraji
Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny a pokiaľ je to možné, aby zvážili cestu do problémových úsekov ciest.
Autor TASR
Prešov 23. novembra (TASR) - Počasie si aj v nedeľu vyžiadalo na cestách Prešovského kraja dopravné obmedzenia. V okrese Poprad v obci Vernár sú bočné ulice zasypané snehom so sťaženým prístupom pre vozidlá, niektoré úseky sú neprejazdné. Hlavný ťah cesty prvej triedy je bez obmedzenia. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
V okrese Bardejov bol spadnutý strom na ceste III/3491 v križovatke Šiba - Hertník a blokovaný jeden jazdný pruh. Polícia tiež zaznamenala popadané stromy na ceste I/18 Prešov - Petič a uzavretú cestu. Cesta I/18 z Kapušian na Prešov bola neupravená so súvislou vrstvou ľadu a snehu. V okrese Kežmarok pred obcou Spišská Belá na ceste I/7 od Starej Ľubovne zapadlo posypové vozidlo.
„Policajti riadia premávku v úsekoch, kde si to situácia vyžaduje. Na odstránení prekážok súvisiacich so spadnutými stromami sa intenzívne pracuje. Vyrozumení sú hasiči aj správa ciest,“ uviedla polícia. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny a pokiaľ je to možné, aby zvážili cestu do problémových úsekov ciest.
