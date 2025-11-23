Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POZOR na dopravné obmedzenia: Eviduje ich polícia v Prešovskom kraji

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny a pokiaľ je to možné, aby zvážili cestu do problémových úsekov ciest.

Autor TASR
Prešov 23. novembra (TASR) - Počasie si aj v nedeľu vyžiadalo na cestách Prešovského kraja dopravné obmedzenia. V okrese Poprad v obci Vernár sú bočné ulice zasypané snehom so sťaženým prístupom pre vozidlá, niektoré úseky sú neprejazdné. Hlavný ťah cesty prvej triedy je bez obmedzenia. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

V okrese Bardejov bol spadnutý strom na ceste III/3491 v križovatke Šiba - Hertník a blokovaný jeden jazdný pruh. Polícia tiež zaznamenala popadané stromy na ceste I/18 Prešov - Petič a uzavretú cestu. Cesta I/18 z Kapušian na Prešov bola neupravená so súvislou vrstvou ľadu a snehu. V okrese Kežmarok pred obcou Spišská Belá na ceste I/7 od Starej Ľubovne zapadlo posypové vozidlo.

„Policajti riadia premávku v úsekoch, kde si to situácia vyžaduje. Na odstránení prekážok súvisiacich so spadnutými stromami sa intenzívne pracuje. Vyrozumení sú hasiči aj správa ciest,“ uviedla polícia. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny a pokiaľ je to možné, aby zvážili cestu do problémových úsekov ciest.

.

