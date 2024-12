Pozor na hmlu: Treba s ňou rátať na východnom Slovensku

Bratislava 18. decembra (TASR) - Na východnom Slovensku treba po zvyšok dňa vo väčšine okresov Košického a Prešovského kraja počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí do štvrtka (19. 12.) do 12.00 h. Informoval o tom na svojom webe.



Hmla sa môže v daných oblastiach vyskytovať s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov.