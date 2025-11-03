< sekcia Regióny
POZOR NA HMLU: Treba s ňou rátať najmä na strednom Slovensku
Znížená dohľadnosť je podľa SHMÚ potenciálne nebezpečná pre dopravné aktivity.
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Vo viacerých lokalitách v Banskobystrickom kraji sa môže v pondelok ráno tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Meteorológovia preto vydali pre väčšinu okresov Banskobystrického kraja výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne do 8.30 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia.
Znížená dohľadnosť je podľa nich potenciálne nebezpečná pre dopravné aktivity.
