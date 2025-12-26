< sekcia Regióny
POZOR NA LAVÍNY: Nebezpečenstvo platí v Tatrách
Ochladenie vytvorilo na povrchu snehovej pokrývky tvrdý, často nosný firn.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 26. decembra (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v piatok vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách. Snehová pokrývka sa tam vplyvom striedania teplôt stabilizovala. Na severe a v tieni sa miestami nachádza stále sypký, hranatozrnný sneh a malé snehové dosky. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Ochladenie vytvorilo na povrchu snehovej pokrývky tvrdý, často nosný firn. Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky približne 1300 metrov a v najvyšších polohách dosahuje 40 až 70 centimetrov. V Západných a Vysokých Tatrách sa nachádza sneh od približne 1600 metrov nad morom a jeho výška je len do 40 centimetrov.
