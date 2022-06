POZOR na obmedzenia v Bratislave počas piatka a víkendu

Bratislava 9. júna (TASR) - Bratislavská polícia upozorňuje na obmedzenia v hlavnom meste počas víkendu, a to v súvislosti s plánovanými kultúrnymi podujatiami. Opatrenia sa plánujú od piatka do nedele (10. - 12. 6.) v areáli Národného futbalového štadióna a jeho okolí, ako aj v priestoroch Národného tenisového centra a priestoroch výstaviska vo Vlčom hrdle v Bratislave. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že prijala opatrenia bezpečnostného charakteru.



"Vodiči by mali počítať od piatka s operatívnymi dopravnými obmedzeniami, v závislosti od aktuálnej dopravnej situácie, v úseku od križovatiek ulíc Vajnorská – Bajkalská až po križovatku ulíc Trnavská – Bajkalská," ozrejmila polícia.



V sobotu a nedeľu v čase od 12.00 h až do skončenia podujatí nebude podľa slov polície možný pre motorové vozidlá prejazd z Vajnorskej ulice na Bajkalskú ulicu. "Výnimku budú mať vozidlá taxislužby, mestskej hromadnej dopravy a prímestskej dopravy," poznamenala polícia. Uzatvoriť sa má aj Kalinčiakova ulica v úseku po Národný futbalový štadión. Obmedzená premávka bude aj na Príkopovej ulici, na ktorú bude povolený vjazd vozidlám dopravnej obsluhy.



"Dopravné obmedzenia budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením a premávka bude usmerňovaná hliadkami dopravnej polície. Vodičov žiadame, aby sa riadili pokynmi polície a zároveň zvýšili svoju pozornosť," podčiarkla polícia. Vyzvala občanov, aby počas bezpečnostných opatrení rešpektovali pokyny prípadne výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným občanom.