POZOR NA PODVODNÍKOV: Posielajú rozhodnutia o poplatku za odpad

Bratislava 7. augusta (TASR) - Hlavné mesto upozorňuje na podvodné rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálny odpad, ktoré sa objavujú v poštových schránkach. Zdôrazňuje, aby obyvatelia nerealizovali na základe nich žiadne platby. Hlavné mesto zároveň avizuje právne kroky. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Chceli by sme poprosiť o zvýšenú ostražitosť, keďže sa v schránkach naprieč Bratislavou objavujú podvodné rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálny odpad," konštatuje bratislavský magistrát.



Poukazuje zároveň na viacero znakov, na základe ktorých je možné rozoznať, že ide o podvod. Adresátom na falošnom poštovom poukaze nie je hlavné mesto Bratislava, ale súkromná spoločnosť. Magistrát takisto pripomína, že rozhodnutia spravidla posiela buď do elektronickej schránky, respektíve doporučene do vlastných rúk s úložnou lehotou 15 dní na adresu poplatníka.



"Pri bytových domoch vyrubuje poplatok hlavné mesto správcovi bytového domu a ten následne poplatok vyúčtuje vlastníkovi," približuje magistrát.



Okrem toho zasiela hlavné mesto rozhodnutia štandardne koncom januára, respektíve začiatkom februára za príslušné zdaňovacie obdobie aktuálneho roka. Mimo týchto mesiacov doručuje iba dodatočné rozhodnutia (dovyrubenia dane) v prípade zmeny, napríklad vo vlastníctve nehnuteľnosti.



Pozornosť upriamuje aj na nesprávnosť platobných údajov či variabilného symbolu, rovnako tak na nefunkčnosť QR kódu na rozhodnutí.