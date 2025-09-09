< sekcia Regióny
POZOR NA PODVODY: Trnavská polícia zaznamenala ďalšie telefonáty
Autor TASR
Trnava 9. septembra (TASR) - Polícia v utorok zaznamenala tri prípady podvodných telefonátov v okresoch Trnava a Galanta, pri ktorých sa páchatelia snažili od poškodených vylákať cennosti. Upozorňuje na nový postup podvodníkov v prípadoch telefonických podvodov. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, páchatelia sa predstavili ako policajti z kriminálnej polície a poškodeným tvrdili, že ich zlatníctvo chcú vykradnúť. „Žiadali ich, aby zlato sústredili na jedno miesto a pripravili ho na odovzdanie. Na zvýšenie dôveryhodnosti ich presviedčali, aby počas hovoru volali číslo 158, pričom ich následne prepojili na ďalšiu osobu, ktorá podvod potvrdila,“ priblížila s tým, že ani v jednom z týchto prípadov k odovzdaniu cennosti nedošlo a boli včas oznámené na políciu.
Polícia súčasne apeluje na verejnosť, že nikdy nežiada, aby občania odovzdávali peniaze, šperky či iný majetok za účelom ochrany. „V prípade, že vás niekto telefonicky kontaktuje s obdobnými požiadavkami, okamžite ukončite hovor a nezadávajte žiadne osobné ani kontaktné údaje. Ak máte pochybnosti, vždy volajte na číslo 158 alebo kontaktujte najbližšie policajné oddelenie,“ doplnili z polície.
