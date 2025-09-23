< sekcia Regióny
Pozor na silný vietor: Vydali výstrahy pre Košický kraj
V okresoch Rožňava, Košice - mesto, Košice - okolie, Michalovce a Trebišov očakávajú meteorológovia výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré okresy Košického kraja výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom. Platia predbežne od stredajšej (24. 9.) polnoci až do štvrtka 25. septembra. Informoval o tom na svojom webe.
V okresoch Rožňava, Košice - mesto, Košice - okolie, Michalovce a Trebišov očakávajú meteorológovia výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu alebo v nárazoch až 70 kilometrov za hodinu.
Upozornili, že táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ spresnili.
