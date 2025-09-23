Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. september 2025Meniny má Zdenka
< sekcia Regióny

Pozor na silný vietor: Vydali výstrahy pre Košický kraj

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

V okresoch Rožňava, Košice - mesto, Košice - okolie, Michalovce a Trebišov očakávajú meteorológovia výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu.

Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré okresy Košického kraja výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom. Platia predbežne od stredajšej (24. 9.) polnoci až do štvrtka 25. septembra. Informoval o tom na svojom webe.

V okresoch Rožňava, Košice - mesto, Košice - okolie, Michalovce a Trebišov očakávajú meteorológovia výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu alebo v nárazoch až 70 kilometrov za hodinu.

Upozornili, že táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ spresnili.
.

Neprehliadnite

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?