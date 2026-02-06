< sekcia Regióny
Pozor na zľadovatený sneh: Objaviť sa môže v okolí Trstenej
Na portáli zjazdnost.sk Slovenská správa ciest informuje, že všetky slovenské cesty, vrátane rýchlostných a diaľničných úsekov i horských priechodov sú zjazdné, povrch vozoviek je väčšinou mokrý.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Na cestách nižších tried v Trstenej a okolí sa môže vyskytovať zľadovatený sneh. Upozornenie pre šoférov vydala v aktualizovanom piatkovom spravodajstve Slovenská správa ciest (SSC).
Na portáli zjazdnost.sk ďalej informuje, že všetky slovenské cesty, vrátane rýchlostných a diaľničných úsekov i horských priechodov sú zjazdné, povrch vozoviek je väčšinou mokrý. „Kašovitý sneh do 1 cm sa vyskytuje na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá,“ dodávajú cestári.
