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Príčinou nehody na diaľnici pri Považskej Bystrici bol asi mikrospánok
Vodička dodávky z doposiaľ nezistených príčin narazila do zadnej časti kamióna idúceho pred ňou.
Autor TASR,aktualizované
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Považská Bystrica 4. augusta (TASR) - Príčinou dopravnej nehody, ktorá sa stala v utorok ráno na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici, bol pravdepodobne mikrospánok 35-ročnej vodičky dodávky. Pri nehode utrpel zranenie spolujazdec v dodávke, do nemocnice ho transportoval vrtuľník. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vodička dodávky z doposiaľ nezistených príčin narazila do zadnej časti kamióna idúceho pred ňou, pravdepodobnou príčinou dopravnej nehody bola únava vodičky spojená s mikrospánkom. Vodička dodávky ani vodič kamióna pri nehode neutrpeli zranenia. U oboch vykonali policajti dychové skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu, obe boli negatívne.
„Diaľnica D1 bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody a odstraňovania jej následkov na nevyhnutne potrebný čas neprejazdná. Okolnosti, presná príčina, ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ doplnila hovorkyňa.
Diaľnica D1 pri Považskej Bystrici je po dopravnej nehode aktuálne prejazdná v oboch jazdných pruhoch. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Na 168,5 kilometri diaľnice D1 pri Považskej Bystrici sa v smere do Žiliny zrazila dodávka s kamiónom, cesta bola neprejazdná v oboch jazdných pruhoch.
Vodička dodávky z doposiaľ nezistených príčin narazila do zadnej časti kamióna idúceho pred ňou, pravdepodobnou príčinou dopravnej nehody bola únava vodičky spojená s mikrospánkom. Vodička dodávky ani vodič kamióna pri nehode neutrpeli zranenia. U oboch vykonali policajti dychové skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu, obe boli negatívne.
„Diaľnica D1 bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody a odstraňovania jej následkov na nevyhnutne potrebný čas neprejazdná. Okolnosti, presná príčina, ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ doplnila hovorkyňa.
Diaľnica pri Považskej Bystrici je prejazdná v oboch pruhoch
Diaľnica D1 pri Považskej Bystrici je po dopravnej nehode aktuálne prejazdná v oboch jazdných pruhoch. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Na 168,5 kilometri diaľnice D1 pri Považskej Bystrici sa v smere do Žiliny zrazila dodávka s kamiónom, cesta bola neprejazdná v oboch jazdných pruhoch.