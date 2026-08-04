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Príčinou nehody na diaľnici pri Považskej Bystrici bol asi mikrospánok

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj﻿

Vodička dodávky z doposiaľ nezistených príčin narazila do zadnej časti kamióna idúceho pred ňou.

Autor TASR
,aktualizované 
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Považská Bystrica 4. augusta (TASR) - Príčinou dopravnej nehody, ktorá sa stala v utorok ráno na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici, bol pravdepodobne mikrospánok 35-ročnej vodičky dodávky. Pri nehode utrpel zranenie spolujazdec v dodávke, do nemocnice ho transportoval vrtuľník. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Vodička dodávky z doposiaľ nezistených príčin narazila do zadnej časti kamióna idúceho pred ňou, pravdepodobnou príčinou dopravnej nehody bola únava vodičky spojená s mikrospánkom. Vodička dodávky ani vodič kamióna pri nehode neutrpeli zranenia. U oboch vykonali policajti dychové skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu, obe boli negatívne.

„Diaľnica D1 bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody a odstraňovania jej následkov na nevyhnutne potrebný čas neprejazdná. Okolnosti, presná príčina, ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ doplnila hovorkyňa.


Diaľnica pri Považskej Bystrici je prejazdná v oboch pruhoch



Diaľnica D1 pri Považskej Bystrici je po dopravnej nehode aktuálne prejazdná v oboch jazdných pruhoch. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Na 168,5 kilometri diaľnice D1 pri Považskej Bystrici sa v smere do Žiliny zrazila dodávka s kamiónom, cesta bola neprejazdná v oboch jazdných pruhoch.


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