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POZOR, NEPREJAZDNÉ: Na ceste II/574 pri Hornej Porube horí vozidlo

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Policajti vodičov vyzvali, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne.

Autor TASR
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Horná Poruba 17. júla (TASR) - Úsek cesty II/574 pri Hornej Porube v smere na Ilavu zostal v piatok popoludní pre požiar vozidla neprejazdný. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Obmedzenie dopravy je na úseku približne 300 metrov od tabule obce. Polícia na webe Ministerstva vnútra SR spresnila, že na mieste horí chladiarenský náves.

Policajti vodičov vyzvali, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne.

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