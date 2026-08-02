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ZVÝŠTE OPATRNOSŤ: D1 pri Novom Meste nad Váhom blokovalo vozidlo
Polícia vyzýva vodičov na bezpečnú jazdu a rešpektovanie pokynov policajtov na mieste.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 2. augusta (TASR) - Trenčianska krajská polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenie na diaľnici D1 pri Novom Meste nad Váhom. Z dôvodu poruchy vozidla je v smere na Žilinu neprejazdný ľavý jazdný pruh.
Polícia vyzýva vodičov na bezpečnú jazdu a rešpektovanie pokynov policajtov na mieste.
Polícia vyzýva vodičov na bezpečnú jazdu a rešpektovanie pokynov policajtov na mieste.