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POZOR, NEPREJAZDNÉ: Pred Vrbovom v smere z Kežmarku sa stala nehoda

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Foto z miesta. Foto: Polícia SR - Prešovský kraj﻿

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

Autor TASR
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Kežmarok 26. júla (TASR) - Z dôvodu vážnej dopravnej nehody pred Vrbovom v smere z Kežmarku je cesta II/536 momentálne úplne neprejazdná. Nehoda dvoch osobných vozidiel sa stala pred 15.00 h. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky,“ uvádza polícia s tým, že o obnovení prejazdnosti a aktuálnej dopravnej situácii bude priebežne informovať. Vodičov žiada o rešpektovanie pokynov policajtov na mieste a podľa možností o využitie alternatívnej trasy.
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