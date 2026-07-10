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POZOR: Oprava cesty obmedzí dopravu v Prešove
V úseku Východnej ulice dôjde k úplnej uzávere jedného jazdného pruhu a v úseku Ulice arm. gen. Svobodu k čiastočnej uzávere cesty I/20.
Autor TASR
Prešov 10. júla (TASR) - Veľkoplošná oprava cesty I/20 v Prešove si vyžiada dopravné obmedzenia na uliciach Východná a Armádneho generála Svobodu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
V úseku Východnej ulice dôjde k úplnej uzávere jedného jazdného pruhu a v úseku Ulice arm. gen. Svobodu k čiastočnej uzávere cesty I/20. Uzávera potrvá od piatka 18.30 h do pondelka (13. 7.) 5.00 h.
Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny policajtov a pracovníkov vykonávajúcich opravu cesty.
V úseku Východnej ulice dôjde k úplnej uzávere jedného jazdného pruhu a v úseku Ulice arm. gen. Svobodu k čiastočnej uzávere cesty I/20. Uzávera potrvá od piatka 18.30 h do pondelka (13. 7.) 5.00 h.
Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny policajtov a pracovníkov vykonávajúcich opravu cesty.