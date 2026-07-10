Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. júl 2026Meniny má Amália
< sekcia Regióny

POZOR: Oprava cesty obmedzí dopravu v Prešove

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR

V úseku Východnej ulice dôjde k úplnej uzávere jedného jazdného pruhu a v úseku Ulice arm. gen. Svobodu k čiastočnej uzávere cesty I/20.

Autor TASR
Prešov 10. júla (TASR) - Veľkoplošná oprava cesty I/20 v Prešove si vyžiada dopravné obmedzenia na uliciach Východná a Armádneho generála Svobodu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

V úseku Východnej ulice dôjde k úplnej uzávere jedného jazdného pruhu a v úseku Ulice arm. gen. Svobodu k čiastočnej uzávere cesty I/20. Uzávera potrvá od piatka 18.30 h do pondelka (13. 7.) 5.00 h.

Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny policajtov a pracovníkov vykonávajúcich opravu cesty.
.

Neprehliadnite

Program štvrťfinále MS v noci z piatka 10. na sobotu 11. júla

Veľvyslanec Kmec odovzdal poverovacie listiny talianskemu prezidentovi

Premiér očakáva, že komunálne voľby vyhrajú najmä nezávislí kandidáti

R. Raši: V4 zažíva reštart, zameriame sa na témy, kde sa vieme zhodnúť