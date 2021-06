POZOR: Podvodníci na internete môžu obrať o peniaze aj predávajúceho

Kežmarok 3. mája (TASR) – Polícia upozorňuje na predaj cez internet. Podvodníci môžu totiž okradnúť i predávajúcich. Podľa prešovského krajského policajného hovorcu Daniela Džobanika to dokazuje aj prípad z Kežmarku.



Ako uviedol, 24-ročný Kežmarčan zverejnil inzerát, v ktorom ponúkal na predaj akčnú kameru.



"Prostredníctvom aplikácie ho z talianskeho telefónneho čísla kontaktovala neznáma žena a o kameru prejavila záujem. Dohodli sa na sume 170 eur s tým, že kupujúca predávajúcemu poslala cez aplikáciu link phishingovej stránky 'prijatie finančných prostriedkov', v ktorej predávajúci stlačil okienko 'prijať 170 eur' a zadal aj údaje o bankomatovej karte k svojmu účtu. Následne mu bol z banky SMS správou doručený overovací kód, ktorý tiež zadal do phishingovej stránky," povedal Džobanik.



Asi po hodine bola mužovi z jeho bankového účtu stiahnutá finančná hotovosť vo výške 739,08 eura a následne 1298,68 eura, o čom mu prišla z banky SMS správa s tým, že jeho bankový účet je z bezpečnostných dôvodov zablokovaný. Predávajúci tak prišiel o viac ako 2000 eur.



"Kežmarský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku," skonštatoval Džobanik.



Polícia upozorňuje ľudí, aby v takýchto prípadoch neposkytovali žiadne zo svojich autentifikačných a verifikačných údajov k bankovým službám či produktom. Rovnako by mali spozornieť, ak by si niekto pýtal údaje platobných kariet a údaje k službe internetbanking a neposkytovali ich.